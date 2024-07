I tifosi del Napoli invitano Conte a saltare a Chi non salta è juventino : la risposta del tecnico li SPIAZZA

Conte, il tecnico partenopeo ha fatto scalpore per la sua replica riguardo il coro chi non salta è juventino: le sue parole

I tifosi del Napoli in occasione della presentazione della squadra a Dimaro hanno intonato il coro “chi non salta juventino è” verso Conte. L’allenatore replicato con una risposta che ha gelato i tifosi partenopei

PAROLE – Non chiedete una cosa che non farò, ma non per una singola squadra, ma per tutte le squadre. Noi allenatori dobbiamo dare sempre l’esempio positivo. Quello che vi posso dire oggi è che voi avete il primo tifoso del Napoli qui sul palco