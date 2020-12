I campionati ai tempi del Covid: classifiche rivoluzionate, le guidano squadre…di Europa League!

Nei primi cinque campionati il periodo atipico dettato dalla mancanza dei tifosi, dai calendari sfiancanti e dalle tante rotazioni cui gli allenatori sono costretti, si fa sentire anche e soprattutto nelle graduatorie provvisorie. In Italia guida la classifica il Milan, a ruota il Sassuolo partito per obiettivi diversi dal raggiungimento delle prime sei posizioni. In Francia PSG vicinissimo alla vetta ma ancora secondo: è avanti il Lilla, secondo nel girone del Milan in UEL. In Spagna la grande sorpresa è la Real Sociedad, che guida la Liga con 26 punti assieme all’Atletico Madrid. La compagine di San Sebastian che sfida questa sera il Barcellona ha fatto un’ottima figura anche in Europa League nel gruppo del Napoli. Proseguiamo con l’Inghilterra, dove avanti a tutti è il Tottenham con 25 punti, seguito dal Leicester a 24: sono due squadre che hanno vinto i rispettivi gironi nella seconda manifestazione continentale. Si chiude con la Bundesliga: dall’alto in basso guarda tutti il Bayer Leverkusen. Le ‘Aspirine’ hanno 25 punti e son davanti al Bayern Monaco pluricampione. Le cinque temporanee regine dei migliori cinque campionati europei sono le protagoniste dell’Europa League (nessuna di loro gioca la Champions!), uno scenario ancora provvisorio e ovviamente in fieri, ma che inquadra bene il sorprendente avvio di stagione.