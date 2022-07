Hysaj Valencia, pressing di Gattuso per il terzino: i dettagli

Il nuovo Valencia di Gattuso vuole Elseid Hysaj: il tecnico vorrebbe ricongiungersi con il terzino avuto al Napoli

La Lazio per provare a regalare a Sarri un nuovo terzino sinistro dovrà per forza cedere Elseid Hysaj. Le corsie sono affollate in questo momento e non c’è spazio (numerico e salariale) per un nuovo innesto.

Sul terzino albanese – secondo Il Messaggero – c’è il Valencia di Gattuso che vorrebbe far ricongiungere il giocatore con il tecnico dopo l’esperienza al Napoli. Lotito parte da una richiesta di 5 milioni.