Udogie, Emerson Palmieri o Valeri: Sarri indica il suo preferito. I dettagli

La Lazio è alla ricerca di un terzino sinistro e Sarri avrebbe indicato la sua preferenza tra Udogie, Valeri ed Emerson

Dopo i sei acquisti completati per un totale di 45 milioni spesi (in attesa che si sblocchi la situazione Provedel), Lotito ha messo un freno alla campagna acquisti della Lazio. Servono delle cessioni prima di accogliere nuovi giocatori a Formello. Sarri gradirebbe anche un terzino sinistro e almeno un centrocampista (ad oggi è la priorità).

L’idea del colpo a sinistra era nata da un’indicazione di Mau, da legare all’eventuale partenza di Milinkovic. Il Mister X è stato svelato: è Il nome è quello di Destiny Udogie dell’Udinese, tra le rivelazioni dell’ultima stagione. Sarri vuole gente che corre. Udogie gioca esterno offensivo nel 3-5- 2, piace al tecnico, lo vede anche terzino come Lazzari. Ha una valutazione altissima, di 20 milioni. Su di lui c’erano Juve, Inter (poi andata su Bellanova) e Tottenham. L’Udinese vorrebbe tenerlo ancora un anno, l’offerta giusta farebbe cambiare idea a Pozzo. Ci sarebbe già stato un sondaggio esplorativo.

Poi rimane in piedi l’opzione Emerson Palmieri, in scadenza nel 2024, in uscita dal Chelsea. Ha una valutazione di 15 milioni, si potrebbe tentare il prestito con riscatto. Per completare la Lazio deve cedere. E’ apprezzato Emanuele Valeri della Cremonese, 23 anni, ex settore giovanile biancoceleste, ha talento, ma meno appeal. In bilico c’è Hysaj, può liberare un posto numericamente, non ha valutazioni così alte da consentire reinvestimenti milionari. Lo riporta il Corriere dello Sport.