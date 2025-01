Hysaj Lecce, sprint per la cessione. Lazio al lavoro per piazzarlo in uscita: un aspetto sta frenando l’affare. I dettagli

Hysaj Lecce, la Lazio continua a lavorare senza sosta alla cessione dell’esterno albanese: ma c’è una cosa che frena l’affare

Elseid Hysaj, nonostante le recenti convocazioni, resta un profilo in uscita dal calciomercato Lazio. Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, dalla Capitale si lavora alla cessione dell’esterno albanese, che non rientra più nei piani.

Il giocatore piace e non poco al Lecce, che vede in lui il profilo per risolvere i problemi difensivia attuali. Il problema è però l’alto ingaggio del calciatore. Società al lavoro per limare le distanze, ma non è cosa di poco tempo.