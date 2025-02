Hysaj Lazio, tra i migliori nel 2-1 di Cagliari. Ampiamente promosso dai giornali: così non ha tradito la fiducia di Baroni

Hysaj Lazio, il terzino biancoceleste tra i migliori nella vittoria per 2-1 contro il Cagliari. Il terzino ampiamente promosso

La Lazio torna a vincere e lo fa con una prestazione più che convincente contro il Cagliari. 2-1 per i biancocelesti in terra sarda, che tanto basta per portarsi a casa i tre punti che permettono di tornare al quarto posto in classifica.

Tra i migliori in campo Elseid Hysaj, autore dell’assist per il provvisorio 1-0 messo a segno da capitan Zaccagni. L’albanese è stato ampiamente promosso dai quotidiani oggi in edicola, con una media voto di 6.5.