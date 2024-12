Hysaj Lazio, il club si complimenta con il terzino: il post social – FOTO

Hysaj Lazio, il terzino è tornato a giocare una partita con la maglia biancoceleste ed il club si è complimentato così

Ieri la Lazio ha vinto 3-1 contro il Napoli e ha passato il turno in Coppa Italia. C’è da segnalare il ritorno in campo di Elseid Hysaj (in questa competizione possono giocare anche i calciatori fuori dalle liste), il quale è stato protagonista di un’ottima prestazione.

Il club biancoceleste ne ha poi approfittato per congratularsi con il difensore al termine della partita. «Bravi Elsi», è stato il messaggio scritto sui social.