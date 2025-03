Hummels, le scuse social del difensore ai tifosi della Roma

Hummels, il difensore tedesco alla luce della sconfitta contro l’Athletic Bilbao si scusa con i tifosi rilasciando queste parole sui social

La sconfitta di ieri della Roma per 3-1 contro l’Athletic Bilbao, sancisce l’eliminazione della squadra giallorossa in Europa League.

Al termine della partita, i tifosi giallorossi si sono scagliati nei commenti contro Hummels, incolpando il difensore tedesco di quanto accaduto per la sua espulsione agli albori della partita del San Mames. Sui social il difensore prova a scusarsi coi tifosi pubblicando quanto segue

POST – Mi dispiace Roma. Voglio scusarmi con i nostri tifosi e compagni di squadra. Oggi ho deluso tutti con un errore semplicemente stupido e orrendo. Queste erano le partite dove la squadra poteva contare su di me, ho fatto una c*zzata che è costata a tutta la società il sogno di vincere l’Europa League. Non so che altro dire, sono deluso da me come tutti voi