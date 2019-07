Hinteregger, in ritiro con l’Augsburg con la borsa dell’Eintracht

Hinteregger, ecco cosa ha combinato il tedesco al primo giorno di ritiro

Hinteregger non è certo un giocatore che le manda a dire. La sua volontà di lasciare l’Augsburg per tornare all’Eintracht Francoforte non è certo un mistero. Il calciatore, seguito anche dalla Lazio, ieri ne ha combinata un’altra.

Come riporta Gazzetta.it infatti il tedesco si è presentato al ritiro del club tedesco, come i suoi obblighi lavorativi impongono, ma con la borsa dell’altro club dal quale proviene. Difficile che questa sia stata un svista, del resto i tifosi dell’Eintracht lo acclamano e il club ha già formulato un’offerta che però è stata rispedita al mittente.