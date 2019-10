HIGHLIGHTS Lazio Rennes: Milinkovic e Immobile rimontano i francesi -VIDEO

Highlights Lazio Rennes gol: le azioni salienti del match valido per la 2° gara del girone E dell’Europa League 2019/2020

Una vittoria bella e soddisfacente per la Lazio che è riuscita a superare il Rennes per 2-1. Accade tutto nel secondo tempo: l’iniziale vantaggio dei francesi, con Morel, poi Milinkovic trova il pareggio con un bellissimo tiro che si infila direttamente all’angolino. La rimonta è servita al 75′ con un colpo di testa perfetto di Immobile che segna la rete del definitivo sorpasso per i biancocelesti. Di seguito le azioni salienti della partita.