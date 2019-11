HIGHLIGHTS Lazio Lecce: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2019/20: highlights di Lazio Lecce

Le azioni salienti del match tra Lazio e Lecce, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2019/20.

30′ VANTAGGIO DELLA LAZIO! Porta palla fino al limite dell’area Luis Alberto che imbuca per Correa. Il tucu controlla e con il destro scarica alle spalle di Gabriel.

40′ PAREGGIO DEL LECCE! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo salta più in alto di tutti Rossettini, che tocca per Lapadula. L’attaccante ben appostato sul secondo palo pareggia i conti.

60′ GOL DELLA LAZIO! Cross dalla sinistra di Acerbi per Milinkovic che con la punta del piede destro anticipa Calderoni e trafigge Gabriel.

77′ TRIS DELLA LAZIO! Dal dischetto Ciro Immobile non sbaglia. Palla da una parte, portiere dall’altra. Quattordicesimo gol in campionato per l’attaccante.

80′ QUARTO GOL BIANCOCELESTE! Grande contropiede della Lazio che cala il poker. Correa serve Immobile, che al limite dell’area riconsegna il pallone all’argentino. Il tucu avanza e trafigge Gabriel con il sinistro.

85′ ACCORCIA LE DISTANZE IL LECCE! Cross di Petriccione per La Mantia che ben appostato sul secondo palo firma il suo primo gol in Serie A.