HIGHLIGHTS Lazio Celtic: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la quarta giornata di Europa League 2019/20: highlights Lazio Celtic

Le azioni salienti del match tra Lazio e Celtic, valevole per la quarta giornata del girone E di Europa League 2019/20.

5′ LAZIO IN VANTAGGIO! Ancora sull’asse Lazzari-Immobile sbloccano la partita i biancocelesti. Questa volta il cross dell’ex Spal viene prolungato da Caicedo sul secondo palo per l’accorrente numero 17 che di piatto destro deposita in rete.

Kral Ciro’nun takımımızı 1-0 öne geçiren golü #LazioCeltic pic.twitter.com/maP1NBYGBe — SS Lazio Türkiye (@SSLazioTurkey) November 7, 2019



38′ PAREGGIO DEL CELTIC! Elyounoussi ruba palla a Milinkovic e serve Forrest. Acerbi buca l’intervento e il numero 49 fredda Strakosha con un diagonale imprendibile.