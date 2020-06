Bundesliga, Hertha Berlino e Dortmund uniti contro il razzismo

Hertha Berlino e Borussia Dortmund, rivali oggi nella 30^ giornata di Bundesliga, si sono uniti nella lotta contro il razzismo

Dopo le prese di posizione degli esponenti del calcio europeo ed internazionale riguardo il tema del razzismo, I giocatori della Bundesliga continuano a difendere i diritti delle persone di colore.

Prima di Borussia Dortmund-Hertha Berlino, i giocatori di casa sono scesi in campo nel riscaldamento con delle magliette ad hoc: ogni giocatore aveva una frase diversa stampata sul petto per sensibilizzare i telespettatori sull’argomento. Seguentemente, prima del fischio d’inizio, entrambe le squadre, panchine comprese, si sono inginocchiate in memoria di George Floyd.