Hernanes: «Tavares è insostituibile e Pedro si sta sentendo importante. I tifosi della Lazio ti danno quella carica in più» – ESCLUSIVA

L’ex calciatore biancoceleste Hernanes è intervenuto ai nostri microfoni per parlare del momento della Lazio di Marco Baroni. Di seguito le sue dichiarazioni a Lazionews24:

La Lazio ha vinto un’altra partita in campionato, questa volta contro il Cagliari, ma ha avuto un po’ di difficoltà. Qual è il suo pensiero sul match di lunedì sera?

«La Lazio ha avuto un po’ di difficoltà, ma ha comunque giocato il suo calcio e ha creato occasioni. Ha sempre provato a cercare il gol. È una squadra che gioca bene e che tira tanto in porta. La difficoltà che c’è stata è normale perché le partite di Serie A sono così. È da considerare che ha anche tanti impegni, come l’Europa League. Questo comporta una divisione delle energie nelle varie competizioni ed è normale che ogni tanto si soffra. Fa parte del percorso».

Secondo lei si è fatta sentire l’assenza di Tavares? Oppure Pellegrini è riuscito a non farlo rimpiangere?

«Pellegrini ha giocato bene e si è anche procurato il rigore. Però Tavares è un giocatore prepotente, di forza, che ti strappa la partita. Non è facile trovare un giocatore del genere. Comunque Pellegrini ha fatto il suo dovere contro il Cagliari e il rigore della vittoria è stato importante».

Pedro continua a stupire in questo periodo, risultando decisivo per la Lazio. Come si spiega questa sua rinascita?

«Pedro è sempre stato un grandissimo giocatore, di grande qualità. In questo periodo è motivato dall’ambiente e si sente importante. Per questo motivo continuerà a fare cose importanti. È sempre stato un campione».

Tra le mura dello Stadio Olimpico la Lazio è stata quasi perfetta: ha vinto 5 partite su 6 e ha pareggiato soltanto contro il Milan. Quanto è decisivo il sostegno dei tifosi?

«I tifosi ti danno quella carica in più. A volte sono considerati il dodicesimo uomo, perché la squadra quando gioca nel proprio stadio si carica. In casa è tutto diverso, l’atmosfera è unica. I tifosi aiutano tantissimo donandoti quel pizzico di adrenalina e di motivazione in più».

La prossima settimana ci sarà la sosta per le Nazionali e l’Italia affronterà Belgio e Francia nelle ultime due partite di Nations League. Dobbiamo aspettarci altre due partite convincenti da parte degli Azzurri?

«Spero di sì, perché sta attraversando un periodo positivo e nel calcio conta tanto il momento. Spalletti ha fatto bene nelle ultime partite e sono convinto che possa continuare così».

Al momento il campionato di Serie A sembra molto equilibrato, con tante squadre in pochi punti. Secondo lei chi è la favorita per la vittoria finale?

«Il Napoli e l’Inter sono senza dubbio le favorite per lo scudetto. La squadra di Inzaghi ha vinto l’anno scorso e gli azzurri due anni fa. Sono due squadre che hanno mantenuto i giocatori e i loro allenatori conoscono la strada per la vittoria. Secondo me sono queste due le favorite per la vittoria finale».

Si ringrazia Hernanes per la cortesia e la disponibilità dimostrate nel corso di questa intervista.