Hernanes, il Profeta apre il cuore: «Tornerei di corsa alla Lazio, sarei potuto rimanere a vita»

Hernanes è rimasto profondamente legato tanto alla Lazio quanto ai tifosi biancocelesti. E’ toccante il ricordo dell’ex giocatore laziale

Hernanes torna a parlare della Lazio e lo fa con parole cariche di affetto, nostalgia e riconoscenza. L’ex centrocampista brasiliano è stato protagonista dell’ultima puntata del podcast Scontro Diretto, dove ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua carriera in Serie A, soffermandosi in particolare sulla parentesi vissuta con la maglia biancoceleste.

A Roma, il “Profeta” ha lasciato un ricordo importante. La sua tecnica, la sua eleganza in mezzo al campo e il suo modo di interpretare il ruolo lo hanno reso uno dei giocatori più amati dalla tifoseria laziale negli anni della sua permanenza nella Capitale. Un legame che, a distanza di tempo, non sembra essersi affievolito.

Nel corso del podcast, Hernanes non ha nascosto quanto sia rimasto legato alla città e all’ambiente biancoceleste. L’ex giocatore ha raccontato il suo rapporto speciale con Roma e con i tifosi della Lazio, spiegando come quella esperienza sia rimasta centrale nel suo percorso umano e professionale. Le sue parole: «Tornerei alla Lazio, perché sarei potuto rimanere a vita. A Roma si sta troppo bene: i laziali sono molto calorosi, un po’ simili a noi brasiliani, stavo benissimo lì. 1uando riesco a rientrare a Roma è sempre una cosa meravigliosa».

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Una dichiarazione che fotografa bene la forza del rapporto tra Hernanes e il mondo laziale. Non solo calcio, dunque, ma anche senso di appartenenza, calore umano e un ambiente nel quale il brasiliano si era sentito pienamente a casa.

Il ritorno verbale di Hernanes alla Lazio rappresenta un messaggio destinato a emozionare l’ambiente biancoceleste. In un calcio spesso dominato da logiche di mercato e cambiamenti continui, parole così dirette restituiscono il valore dei legami costruiti nel tempo.

L’ex centrocampista non ha parlato soltanto da ex giocatore, ma da uomo rimasto sinceramente legato a una piazza. Il suo «tornerei» pesa, perché racconta un rapporto autentico con la città, con i tifosi e con una maglia che continua a occupare un posto speciale nella sua storia.