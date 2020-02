Hellas Verona, Juric: «Lazio squadra fortissima. Potevamo vincere…»

All’Olimpico è andato in scena il recupero di Lazio-Hellas Verona: gara valida per la 17^ giornata. Le parole di Juric nel post partita

Dopo le parole di Inzaghi, anche Juric è intervenuto nel post partita di Lazio-Hellas Verona ai microfoni di DAZN: «Poteva starci anche una vittoria, abbiamo avuto le palle per giocarcela fino alla fine. In attacco non diamo punti di riferimento e per adesso va bene sfruttiamo le caratteristiche dei giocatori che abbiamo».

«Era una partita che poche volte ho visto, di fronte avevamo una squadra veramente forte, la Lazio. Abbiamo fatto uno sforzo allucinante, è stata una delle migliori partite della stagione, sono davvero soddisfatto. Potevamo essere più lucidi in qualche situazione, è stato bravo Strakosha».