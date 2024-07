Hatipoğlu SMENTISCE: «Vecino? Mai parlato con lui. La verità è che…». Le parole del dirigente del Galatasaray

Intervenuto ai microfoni del portale turco Cumhuriyet, İbrahim Hatipoğlu, vicepresidente del consiglio di amministrazione del Galatasaray, ha parlato dell’interesse del club turco per il centrocampista della Lazio Matias Vecino. Queste le sue parole:

PAROLE – «Non abbiamo mai parlato di Vecino. Chi dice che siamo interessati a lui? Perché e come escono queste notizie? È stato fatto di proposito. Stanno cercando di metterci pressione e creare scompiglio nell’ambiente con alcune notizie false. Vecino non è mai stato un nostro obiettivo in questa sessione di mercato».