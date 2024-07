Hansa Rostock-Lazio, maglia speciale per i tedeschi - VIDEO - Lazio News 24

Hansa Rostock-Lazio, in occasione dell’amichevole di sabato 27 luglio, i tedeschi indosseranno una maglia speciale

Sabato la Lazio affronterà l’Hansa Rostock in una amichevole in Germania: per la squadra tedesca sarà anche una occasione di festa per festeggiare il 70° anniversario dell’Ostseestadion. Per l’occasione infatti la squadra di casa indosserà una maglia speciale.

Um die Liebe zur Heimat, zum Meer und zum Strand mit dir zu verbinden, wirst du Ostseestadion genannt 💙🤍❤️@MizunoFootball und der F.C. Hansa präsentieren das Sondertrikot zum 70. Geburtstag des Ostseestadions! 🏟️#wirsindhansa #MizunoFootball #ReachBeyond pic.twitter.com/hsZAZghfPZ — F.C. Hansa Rostock (@HansaRostock) July 24, 2024

COMUNICATO – «La maglia è disegnata per simboleggiare il legame con l’Ostseestadion e la regione d’origine con punti di riferimento significativi della regione: il monumento al marinaio, il faro di Warnemünde, la porta della maratona e i pali dei fari».