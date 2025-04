Hajdari Lazio, per la difesa Fabiani punta al calciatore del Lugano ma deve fare attenzione ad altri due club: i dettagli

Hajdari Lazio, per la difesa biancoceleste Fabiani sta lavorando al giovane calciatore del Lugano ma occhio ad altri due club italiani

Nonostante manchi poco più di un mese alla sessione estiva, il calciomercato Lazio si sta evolvendo non solo per la sessione in uscita ma anche in entrata.

Fabiani infatti sta lavorando alla squadra che verrà, e secondo quanto viene riportato da TEAMtalk avrebbe messo gli occhi su un giovane calciatore del Lugano che si chiama Hajdari. Il sito web spiega che su di lui ci sono anche Bologna e Torino, e che ha la clausola rescissoria di 5 milioni