Calciomercato Lazio, su Hagi c’è anche il Ludogorets

Ianis Hagi ha la fila: oltre alla Lazio c’è l’interesse anche del Ludogorets. Tare dovrà fare un’impresa per portarlo a Roma

C’è la fila per Ianis Hagi. La Lazio fa da apripista, ma a seguire ci sono molti club interessati alla stella dal passaporto romeno.

Secondo Sport.ro, anche il Ludogorets Razgrad avrebbe dimostrato un certo interesse per il giocatore in prestito al Genk. I bulgari starebbero pensando di offrire €4-5mln ai Rangers (società che detiene il cartellino ndr) ed uno stipendio che partirebbe da 500’000 a stagione. Tare ora deve fare in fretta per potersi accaparrare il gioiellino di cui tutti parlano.