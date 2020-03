Calciomercato Lazio, dalla Romania sicuri: Tare sulle tracce di Hagi Jr

Hagi Jr è l’ultimo nome accostato alla Lazio: il giovane jolly offensivo di proprietà del Genk, ma in prestito in Scozia

Ambizione e talento. Sono queste le caratteristiche ricercate da Tare per i suoi giocatori: giovani scomesse pronte ad esplodere. Ecco allora che stavolta, a finire nel mirino del ds della Lazio è Hagi Jr, figlio della stella romena Gheorghe Hagi.

Il ragazzo, come riportato dal Corriere dello Sport, ha già militato in Serie A con la maglia della Fiorentina, ma senza incidere particolarmente, complice anche la giovane età.

Il ragazzo è un classe ’98 di grande duttilità per la metà campo avanzata: trequartista o seconda punta, sa adattarsi al meglio a seconda delle necessità. Attualmente è tra le fila dei Rangers Glagow, in prestito dal Genk, dove è riuscito ad esaltarsi soprattutto in Europa League con due gol e tre assist in sette presenze.

Insomma, Hagi jr potrebbe essere un colpo di prospettiva e dalla Romania sono sicuri: Tare lo sta seguendo con attenzione.