Guendouzi ormai oggetto misterioso in casa Lazio. La situazione non lascia dubbi - Lazio News 24

Lazio, Guendouzi in ombra: serve il suo ritorno per rilanciare il centrocampo biancoceleste

In casa Lazio c’è un tema che inizia a preoccupare Maurizio Sarri: il rendimento altalenante di Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, arrivato con grandi aspettative dal Marsiglia, nelle ultime settimane ha rallentato il suo rendimento, perdendo quella brillantezza che a inizio stagione lo aveva reso uno degli uomini più determinanti nello scacchiere biancoceleste.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore della Lazio sta attraversando un momento di flessione evidente. Pur non commettendo errori gravi, Guendouzi appare meno lucido, più prevedibile e sotto ritmo rispetto al passato. La sua influenza nel gioco di Sarri si è affievolita, e il centrocampo biancoceleste ne sta risentendo, diventando spesso troppo lento e privo di idee nella costruzione.

Contro il Pisa, la Lazio ha mostrato una manovra compassata, priva di verticalità e con poca incisività negli ultimi trenta metri. Una delle ragioni, secondo gli addetti ai lavori, risiede proprio nella difficoltà di Guendouzi a imporsi con la solita energia. Nelle prime uscite stagionali, il francese era stato il simbolo della grinta e del dinamismo richiesti dal tecnico toscano, ma oggi sembra essersi “inceppato”.

Sarri sa quanto sia importante il suo equilibrio tattico e la capacità di connettere difesa e attacco. Per questo, il ritorno al top del numero 8 è una priorità assoluta per la Lazio, che ha bisogno di punti e di prestazioni convincenti per risalire la classifica e rilanciarsi nella corsa europea.

Nonostante il momento di appannamento, Guendouzi resta una pedina fondamentale. La società crede nel suo valore e Sarri è convinto che il giocatore tornerà presto a brillare. Il tecnico lo considera un elemento chiave per dare intensità e ritmo alla manovra, qualità che la Lazio ha smarrito nelle ultime gare.

In vista delle prossime partite, l’obiettivo sarà recuperare la miglior condizione fisica e mentale del centrocampista. La Lazio, infatti, non può permettersi di rinunciare a un giocatore della sua esperienza, soprattutto in una fase della stagione in cui servono concretezza e leadership in mezzo al campo.

Guendouzi è chiamato a reagire: la Lazio lo aspetta, consapevole che dal suo ritorno ai livelli migliori passerà gran parte delle ambizioni biancocelesti.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO