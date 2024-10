Guendouzi: «Grande vittoria. Immensamente orgoglioso di aver potuto contribuire»

Mattéo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha parlato così della vittoria e della sua grande prestazione con la maglia della Nazionale francese

Dopo la vittoria e la grande prestazione contro Israele, il centrocampista della Lazio Mattéo Guendouzi ha parlato così ai microfoni dei cronisti presenti:

PAROLE – «Spero in molte altre serate come questa. Non mi è capitato spesso, personalmente, sono immensamente orgoglioso di aver potuto contribuire con il gol e l’assist.

È una grande vittoria, non è mai facile segnare 4 gol. Israele ha giocato delle ottime partite prima contro l’Italia e il Belgio, quindi ci aspettavamo una partita difficile. La cosa più importante era vincere questa partita e con 4 gol è di buon auspicio per il futuro. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, conosciamo i nostri obiettivi e dobbiamo continuare così. Anche i sostituti devono dare il loro contributo, e stasera sono stato contento di questo. Quando si viene chiamati in causa, si dà il massimo».