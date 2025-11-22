Guendouzi e sulla questione legata al mercato laziale. Ecco la situazione attuale - Lazio News 24

Lazio: Guendouzi tra offerte estere e scenari di mercato. Il centrocampista francese nel mirino di club europei, ma il futuro resta incerto

Notizie di mercato che spaventano la Lazio arrivano direttamente dalla Spagna. Matteo Guendouzi, centrocampista francese dei biancocelesti, sarebbe finito nel mirino di importanti club europei. Dopo l’interesse manifestato dai club inglesi come Sunderland, Newcastle e Aston Villa, e il possibile coinvolgimento dell’Inter, gli agenti del giocatore avrebbero offerto Guendouzi anche a Real Madrid e Juventus in vista del prossimo calciomercato.

La situazione non è semplice per la Lazio. Il centrocampista sembrava destinato a partire già in estate, salvo poi rimanere a Formello. L’inizio di stagione non eccezionale della squadra e alcune difficoltà interne sembrano ora aver aumentato l’incertezza sul futuro del francese. In questo contesto, le voci di un’offerta a Real Madrid e Juventus hanno alimentato l’ansia tra i tifosi biancocelesti.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo fichajes.net, gli agenti di Guendouzi avrebbero aperto alla possibilità di un trasferimento sia in Spagna che in Italia. Tuttavia, al momento, né la Lazio né i club interessati hanno confermato alcuna trattativa ufficiale. Rimangono quindi solo contatti esplorativi, che potrebbero trasformarsi in proposte concrete solo nei prossimi mesi.

La Lazio dovrà valutare con attenzione qualsiasi proposta. La cessione di Guendouzi rappresenterebbe una plusvalenza significativa per il club, ma allo stesso tempo priverebbe la squadra di un elemento importante a centrocampo. La società biancoceleste sta quindi ponderando il da farsi, cercando di bilanciare esigenze economiche e obiettivi sportivi.

Il calciomercato della Lazio potrebbe vivere settimane decisive. La situazione di Guendouzi resta in evoluzione e potrebbe determinare altre operazioni in entrata o in uscita. I tifosi attendono aggiornamenti, consapevoli che la strategia di mercato del club influenzerà la seconda parte della stagione e le ambizioni della squadra.

In sintesi, il futuro di Guendouzi è una delle questioni più delicate per la Lazio in questa fase di mercato. Tra offerte europee e valutazioni interne, la società deve decidere come gestire la situazione per tutelare il progetto sportivo, rispettando allo stesso tempo le esigenze finanziarie e pianificando al meglio la rosa per i prossimi mesi.