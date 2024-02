Guendouzi a LSC: «Sapevamo che era una partita difficile, ma anche che potevamo vincerla e ci siamo riusciti»

Guendouzi, il francese migliore in campo commenta la partita vinta contro i tedeschi rilasciando queste dichiarazioni a LSC

Al termine della partita vinta dalla Lazio con il Bayern, ai microfoni di LSC ha parlato Guendouzi il quale da MvP della gara rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Siamo molto felici di questa vittoria. Il premio di MVP va a tutti i miei compagni in squadra, è la prima volta che lo vinco e lo terrò stretto a me nel letto (ride, ndr.). Abbiamo datto tutto e questa è la cosa più importante. Se giochiamo così possiamo vincere tante partite. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma anche che potevamo vincerla. La cosa più importante ora è giocare, lottare e vincere insieme. Rimanendo così possiamo vincere tante gare anche in campionato. Bologna? Noi ora siamo molto felici, ma dobbiamo migliorare e giocare così per vincere domenica. Sarà una partita difficile, se lottiamo così come questa sera possiamo vincere