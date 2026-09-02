Gudmundsson: «Voglio dare il massimo, non vedo l’ora di iniziare. Sono venuto alla Lazio anche per Gattuso»

Albert Gudmundsson, nuovo giocatore della Lazio, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni trasmettendo entusiasmo per la nuova avventura

Albert Gudmundsson è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. L’attaccante islandese è arrivato dalla Fiorentina per iniziare una nuova esperienza alla corte di Gennaro Gattuso e oggi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore biancoceleste. Il nuovo acquisto della Lazio ha raccontato le sue sensazioni dopo il trasferimento nella Capitale, spiegando l’orgoglio per essere arrivato in un club storico e la voglia di mettersi subito a disposizione della squadra. Le sue parole:

«Sono molto contento di essere qui innanzitutto. Noi islandesi non siamo tantissimi, da parte mia c’è l’orgoglio di vestire la maglia di questo club e non vedo l’ora di iniziare. Sono molto motivato: mettermi alla prova e dare il massimo per la Lazio. La presenza di Gattuso ovviamente ha influenzato la mia decisione di venire qui. L’anno scorso era il commissario tecnico della nazionale, ho seguito sia le prime due partite della Lazio sia quelle dell’Italia. Mi ha ispirato il suo modo di giocare, non vedo l’ora di lavorare sotto la sua guida e di fare il mio dovere. Roma è una città molto bella, la Lazio è un bellissimo e grande club, una società storica. Quindi sono davvero felice di essere arrivato, soprattutto a Roma, e penso che mi divertirò molto a vivere qui».

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Gudmundsson spiega la sua duttilità tattica

Uno degli aspetti più interessanti del profilo di Albert Gudmundsson è la capacità di ricoprire diversi ruoli nella fase offensiva. L’islandese ha spiegato di non sentirsi legato a una posizione specifica e di essere pronto a mettersi a disposizione delle esigenze della squadra. Le sue parole:

«Mi considero semplicemente un calciatore capace di ricoprire diversi ruoli: sulla fascia, a centrocampo, in attacco o come punta. Penso che poter giocare in queste posizioni sia una qualità. È una qualità saper ricoprire diversi ruoli. Mi vedo come centrocampista, ma se vorranno schierarmi da un’altra parte, beh, sarò felice di mettermi a disposizione. I tifosi possono aspettarsi da me tanto lavoro e impegno per la squadra. Spero anche di poterli rendere orgogliosi con qualche gol e qualche assist. Non vedo l’ora di giocare davanti a loro e sentire il loro sostegno, perché so che sono una grande tifoseria e che saranno la nostra forza. Sono grato per l’opportunità, ringrazio la società che ha reso concreta questa possibilità e non dimentico il supporto dei tifosi che mi hanno accolto con grande calore. Quindi sono felice di essere qui e di giocare per questo importante club».

Per la Lazio inizia quindi una nuova fase con un giocatore offensivo duttile e motivato, pronto a diventare una delle risorse principali della squadra di Gattuso.