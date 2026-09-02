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Arbitro Udinese Lazio: designato il fischietto del match

Published

2 giorni ago

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Arbitro Pallone Serie A

Arbitro Udinese Lazio, oggi l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del campionato di Serie A 2026-2027

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere Lazio sarà il sig. Paride Tremolada della sezione di Monza. La designazione completa:

ARBITRO: Tremolada

1^ ASSISTENTE: Rossi L.

2^ ASSISTENTE: Monaco

4^ UOMO: Maresca

VAR: Maggioni

ASSISTENTE VAR: Rutella

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