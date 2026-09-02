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Arbitro Udinese Lazio: designato il fischietto del match
Arbitro Udinese Lazio, oggi l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del campionato di Serie A 2026-2027
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la terza giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere Lazio sarà il sig. Paride Tremolada della sezione di Monza. La designazione completa:
ARBITRO: Tremolada
1^ ASSISTENTE: Rossi L.
2^ ASSISTENTE: Monaco
4^ UOMO: Maresca
VAR: Maggioni
ASSISTENTE VAR: Rutella
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