Lazio, la classifica del girone dei biancocelesti dopo la sfida di questo tardo pomeriggio con il Feyenoord in attesa di Celtic-Atletico

Alla luce della sfida di questo tardo pomeriggio in Olanda contro il Feyenoord che ha visto trionfare la formazione di Slot per 3-1, la classifica del gruppo E è la seguente in attesa di Atletico Madrid-Celtic

Feyenoord 6

Lazio 4

Atletico Madrid 4

Celtic 0