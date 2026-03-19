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Gravina su Tonali: «Ho sentito il giocatore, era più sereno! Filtra ottimismo»
Gabriele Gravina si è espresso in merito all’infortunio di Sandro Tonali! Le sue dichiarazioni sono rassicuranti
L’infortunio di Sandro Tonali durante il match di Champions League tra Barcellona e Newcastle ha suscitato grande preoccupazione, soprattutto in vista del prossimo impegno della Nazionale Italiana. L’Italia si prepara infatti alla sfida contro l’Irlanda del Nord a Bergamo, primo appuntamento del percorso playoff verso il Mondiale 2026. Le condizioni di Tonali sono monitorate con attenzione, e a intervenire sul caso è stato anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, il quale ha proferito quanto segue:
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«Ho sentito il giocatore in collegamento con il mister e il nostro medico, era più sereno rispetto a quando è uscito, un allarme c’è ma è di livello moderato. Gli esami hanno dato rassicurazioni, c’è da recuperarlo e lo faremo con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Nelle prossime ore vedremo l’evoluzione, ma ci sono condizioni di ottimismo».
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