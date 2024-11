Gravina fa chiarezza: «Io di nuovo in Figc anche in futuro? Ci devono essere questi presupposti giusti che vi spiego»

Gravina, il numero uno attuale della federcalcio fa chiarezza riguardo il suo futuro parlando di una sua eventuale ricandidatura

In occasione della conferenza post-Consiglio Federale odierno, Gravina attuale presidente della Figc ha parlato di diversi temi tra cui in modo particolare quello relativo alla sua eventuale ricandidatura a presidente della federazione calcistica

PAROLE – C’è un confronto molto aperto, ispirato ai principi della democrazia. Da questi colloqui tirerò le somme e successivamente comunicherò la decisione. Ho la consapevolezza di avere numeri molto importanti, ma è da capire se ci sono i presupposti per guidare la Federazione con una serenità diversa e con una progettualità prospettica per il calcio italiano. Loro possono scegliere, noi dobbiamo capire

Quanto chiesto da alcuni club di Serie A in termini di autonomia è stato riconosciuto da noi, nonostante non rientrasse in nessun decreto legge. Continuo a ripetere che non è il momento dello scontro, ma delle progettualità