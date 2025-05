Gravina sul calcio femminile: «Movimento in crescita, orgoglio per la FIGC». Le sue parole al Game On 2025

Gravina ha parlato dello sviluppo del calcio femminile italiano. Ecco cosa ha dichiarato al Frecciarossa Game On, riportato da TUTTOmercatoWEB.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto oggi all’evento “Frecciarossa Game On, Women in Sport 2025” per parlare dello stato attuale e delle prospettive del calcio femminile in Italia. Le sue dichiarazioni, raccolte da TUTTOmercatoWEB, mostrano un grande entusiasmo per un movimento in piena evoluzione.

PAROLE – «Il movimento del calcio femminile in Italia è in continua evoluzione, richiede sempre maggiore attenzione. È un movimento in crescita costante, e non mi riferisco solo al numero delle ragazze che praticano il gioco del calcio. Del resto abbiamo triplicato in sette anni il numero delle tesserate, ma è importante anche l’appeal che questo sport sta generando grazie ad alcuni risultati. Mi riferisco al traguardo di tre nazionali per la prima volta tutte qualificate alla fase finale degli Europei. È un movimento che inorgoglisce la FIGC perché ci impegna, ma ci dà anche grandi risposte».

Gravina ha poi sottolineato l’importanza del lavoro a lungo termine e delle iniziative volte a favorire l’accesso delle più giovani al calcio, confermando l’impegno della FIGC nel sostenere e valorizzare il calcio femminile, riconoscendolo come una risorsa strategica per il futuro del movimento calcistico italiano.