Gol Vecino: il centrocampista sigla la prima rete in biancoceleste

La Lazio ha trovato il terzo gol contro il Feyenoord con una rete di Vecino: è la prima rete in biancoceleste per l’ex Inter

Dopo mezzora dall’inizio della sfida, la Lazio ha praticamente già archiviato la pratica Feyenoord. Dopo la rete del 2-0 di Felipe Anderson è arrivato anche il 3-0 di Vecino in tap-in dopo un tiro di Luis Alberto.

Per il centrocampista ex Inter questa è la prima rete della sua nuova avventura in biancoceleste.