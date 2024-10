Gol Pedro, raddoppio della Lazio in pochi minuti: ennesimo assist di Nuno Tavares

Gol Pedro, la Lazio si porta sul risultato di 2-0 contro il Como grazie alla rete dell’attaccante spagnolo appena dopo il vantaggio firmato Castellanos

Lazio in vantaggio per 2-0 contro il Como. Dopo il vantaggio firmato da Castellanos su calcio di rigore, arriva la rete del raddoppio di Pedro. L’attaccante biancoceleste continua il suo periodo d’oro e trova l’ennesimo gol in stagione.

Da segnalare anche l’assist di Nuno Tavares, che ormai è diventato una certezza per i suoi compagni in termini di passaggi decisivi.