Gol Isaksen, strapotere su Estupinan e freddezza sotto porta. Lazio avanti

Gol Isaksen, l’attaccante danese ha sbloccato la partita dell’Olimpico tra la Lazio di Maurizio Sarri ed il Milan di Massimiliano Allegri

Dopo l’ennesimo uno contro uno sul cestro destra è arrivato il gol di Gustav Isaksen! Il danese ha puntato con continuità Pervis Estupinan e dopo 11 sprint sulla fascia ha sfondato e si è ritrovato solo contro Mike Maignan.

Dopo un veloce sguardo al centro alla ricerca di un compagni piazzato meglio ha optato per l’azione personale freddanzo il portiere francese del Milan. La Lazio di Maurizio Sarri è così passata in vantaggio durante il primo tempo della sfida valida per la 29a giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

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