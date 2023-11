Gol Immobile: Ciro porta avanti la Lazio dal dischetto

Gol Immobile: Ciro porta in vantaggio i biancocelesti dal dischetto. Gol numero 198 in Serie A per il bomber e 100esimo in trasferta

La Lazio è passata in vantaggio contro la Salernitana con un rigore trasformato da Ciro Immobile, precedentemente atterrato in area da Gyomber (Prontera ha assegnato il penalty dopo il richiamo al VAR).

Per l’attaccante è il gol numero 198 in Serie A e il 100esimo in trasferta con la maglia biancoceleste.