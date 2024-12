Gol Dele Bashiru, la scelta di Baroni è quella giusta: il centrocampista porta in vantaggio la Lazio

Gol Dele Bashiru, la Lazio si porta in vantaggio contro l’Atalanta grazie alla rete del centrocampista nigeriano

La Lazio si porta in vantaggio contro l’Atalanta grazie alla rete di Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista è stato lanciato verso la porta da Rovella ed a tu per tu con Carnesecchi non ha sbagliato. La mossa di Baroni, dunque, si è rilevata giusta. Di seguito il video della rete: