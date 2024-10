Gol Castellanos, uno SPECIALE record nel giorno del suo compleanno: ci era riuscito SOLO Inzaghi

Gol Castellanos, la rete con i francesi che ha permesso ai biancocelesti di blindare il risultato consente all’ex Girona di raggiungere un record

La Lazio a meno di clamorosi colpi di scena, sta per portare a casa la sua seconda vittoria consecutiva in Europa League contro il Nizza. Uno dei protagonisti assoluti della partita è Castellanos, il quale con il suo gol del 3-1 raggiunge anche un importante record ossia segnare nel giorno del suo compleanno in una competizione Uefa, che era riuscito solo ad un ex Lazio ossia Inzaghi. A riportare questo dato è il portale Opta.