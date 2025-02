Gol Arnautovic, l’AIA assolve Fabbri e Chiffi; Zazzaroni: «La toppa peggio del buco»

Gol Arnautovic, l’AIA promuove Fabbri e Chiffi sull’operato in Inter Lazio, Zazzaroni risponde ai vertici arbitrali: «Toppa peggio del buco»

L’AIA ha promosso l’arbitraggio di Fabbri e soprattutto del VAR Chiffi in Inter Lazio, assolvendo il mancato check sul gol di Arnautovic dove de Vrij, in posizione irregolare, ostacola la visuale di Mandas. Di seguito il commento di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport.

PAROLE – «Quando la spiegazione è più grave dell’errore. Ieri l’Aia ha giudicato corretta la decisione di Fabbri in Inter-Lazio. L’associazione, zia di Open Var, ha confermato che il gol di Arnautovic (1-0) non era da annullare, nonostante De Vrij fosse in fuorigioco sulla linea di visione, detta Lov. Each Time You Fall in Lov, canta Gianluca Rocchi da Firenze.

Ma sentite perché: secondo gli assolti Fabbri e Chiffi , la posizione dell’olandese non ha impedito a Mandas di compiere l’intervento. «Il centrale dell’Inter – questa la precisazione – è lontano dal portiere e la palla non transita dalle sue parti… Siamo inoltre di fronte a un tiro difficilmente parabile».

Questo è un nuovo capitolo della fantasy protocollare: si è infatti passati dall’interpretazione alla supposizione arbitrale. Fabbri ha supposto che Mandas non potesse riuscire – per incapacità manifesta? – a impedire il gol di Arna Letale.

E allora domando ad arbitri, derivati e succedanei: quando il portiere della Lazio, coperto da De Vrij (che è in posizione irregolare) sporge il capino sulla destra – l’immagine è chiarissima – per escludere dal campo visivo l’ostacolo che gli impedisce una piena visuale dell’azione, lo fa per farsi vedere meglio dalla mamma che sta seguendo la partita dal Pireo – «sono qui, mamà, ci sono anch’io!» oppure per capire da dove parta la conclusione dell’avversario? La sottolineatura sulla traiettoria è spettacolare dal momento che Mandas si muove in netto ritardo proprio perché non può vedere la partenza del tiro e quindi tentare una parata diffi cile, ma non impossibile.

Visto che qualcuno ha portato l’esempio del gol di De Sciglio in Juve-Empoli con Cacace davanti a Di Gregorio, ricordo che anche in quell’occasione il punto venne convalidato: al momento del tiro, tuttavia, il portiere della Juventus aveva la visione completa dell’azione.

Conoscendo i miei polli, sono sicuro che dopo questo simpatico precedente ogni episodio simile comporterà polemiche a non finire. I feel Lov…».