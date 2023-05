Giuntoli alla Lazio? De Laurentiis può essere il primo alleato di Lotito. I biancocelesti ci provano per il ds del Napoli

Nonostante l’accordo trovato con la Juventus, la Lazio si sentirebbe ancora in corsa per Cristiano Giuntoli. Il motivo? Aurelio De Laurentiis.

Come spiega Il Messaggero il presidente del Napoli non ha intenzione di liberarli (c’è un contratto sino al 2024, oltre stipendi arretrati e premio scudetto in ballo) per la destinazione Torino. Giuntoli gli ha detto di non avere più le motivazioni per restare in azzurro, ma Aurelio non ha intenzione di lasciarlo andare dall’acerrimo nemico bianconero. Chissà se invece per la Lazio farebbe uno strappo.