Giuliano Giannichedda – ex centrocampista – ha commentato il momento della Juve, soffermandosi anche sulla vittoria con la Lazio

Giuliano Giannichedda è intervenuto in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 per fare il punto sulla situazione in casa Juventus, soffermandosi anche sulla partita contro la Lazio. Di seguito le parole dell’ex centrocampista:

«Dopo aver conquistato una bella vittoria a Roma contro la Lazio, la Juve non poteva pensare di andare a Londra e dominare il gioco contro il Chelsea. Quella bianconera era ed è sicuramente una squadra in crescita, ma non una Juve stratosferica e con un gioco sfavillante. È una formazione in ripresa e che sta recuperando i suoi uomini migliori. A Londra c’è stato un passo indietro anche perchè di fronte avevano una squadra molto forte che in questo momento è superiore. 4-0 è un risultato pesante, ma quando giochi contro squadre superiori e queste stanno al 100% sia mentalmente che fisicamente il divario viene fuori. In questo momento la Juve è sotto alle prime squadre d’Europa».