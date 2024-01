Giudice Sportivo, arrivano le decisioni: confermata squalifica a Cataldi. In diffida un biancoceleste

Giudice Sportivo, arrivano le decisioni: squalifica per Cataldi e diffida per un biancoceleste. Il comunicato ufficiale

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo, in merito all’ultima giornata di campionato conclusa ieri sera.

Confermata in casa Lazio ,la squalifica a Danilo Cataldi, che era in diffida, e quindi salterà il match con l’Atalanta e l’entrata proprio in diffida di Alessio Romagnoli.

IL COMUNICATO – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MILIK Arkadiusz (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUONGIORNO Alessandro (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CATALDI Danilo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE SOUZA Matheus Henrique (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IKONE’ Nanitamo Jonath (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RAMADANI Ylber (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BASTONI Alessandro (Internazionale)

DOS SANTOS LOURENCO DA SILVA Ederson Jose (Atalanta) PEDERSEN Marcus Holmgren (Sassuolo)

PELLEGRINI Lorenzo (Roma)

ROMAGNOLI Alessio (Lazio)

WALUKIEWICZ Sebastian (Empoli)