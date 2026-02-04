Giudice sportivo Lazio, arriva il verdetto dopo la 23a giornata! Ecco i dettagli

Giudice sportivo Lazio, arriva il verdetto dopo la conclusione della 23a giornata di campionato: la decisione sui biancocelesti

Il cammino della Lazio in campionato subisce un piccolo scossone burocratico che costringerà il tecnico Maurizio Sarri a rivedere i piani difensivi in vista del prossimo delicato impegno stagionale. Al termine della 23ª giornata di Serie A, il verdetto del Giudice Sportivo ha confermato i timori della vigilia in casa biancoceleste dopo il match contro il Genoa.

Stop forzato per Pellegrini

La notizia principale riguarda la corsia mancina: Luca Pellegrini non sarà della partita nel prossimo turno di campionato. Il terzino, che era entrato in campo già sotto la minaccia della diffida, ha rimediato un cartellino giallo pesante durante la sfida contro il Grifone. La sanzione ha fatto scattare automaticamente la squalifica per un turno, obbligando il calciatore a un riposo forzato proprio in concomitanza della sfida contro la Juventus, prevista domenica sera all’Allianz Stadium alle 20.45

Come riportato ufficialmente dal comunicato della Lega Serie A, la motivazione della sanzione è chiara: “Squalifica per una giornata effettiva di campionato a PELLEGRINI Luca (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”. Un’assenza che peserà nelle rotazioni di difesa, privando la squadra di una spinta energica sulla fascia.

Prima ammonizione per Provedel

Oltre al caso relativo al terzino, la nota ufficiale ha confermato anche altre decisioni disciplinari. Tra queste spicca il primo cartellino giallo stagionale per Ivan Provedel. L’estremo difensore biancoceleste, solitamente molto composto e poco incline ai provvedimenti disciplinari, ha visto sventolarsi il cartellino dal direttore di gara, inaugurando così la sua personale “fedina penale” per questa Serie A. Nonostante l’ammonizione, la posizione del portiere rimane ampiamente sotto controllo, essendo lontana dalla soglia della diffida.

Difesa da reinventare: le scelte di Sarri

L’assenza di Luca Pellegrini apre ora un ballottaggio per la fascia sinistra. Con il verdetto del Giudice Sportivo ormai messo agli atti, l’allenatore toscano dovrà valutare attentamente se dirottare Adam Marusic sulla corsia mancina o dare fiducia dal primo minuto a Nuno Tavares.

