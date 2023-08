Girona-Lazio, l’ondata di tifosi biancocelesti colpisce anche in Spagna – FOTO

Girona-Lazio, anche nella trasferta spagnola i tifosi biancocelesti non hanno esitato a rispondere presente come testimonia la foto del club

Nonostante il periodo vacanziero i tifosi della Lazio non hanno voluto lasciar sola la squadra di Sarri neanche oggi per l’amichevole contro il Girona. I tifosi capitolini hanno riempito tutto il settore dedicato agli ospiti pronti a far sentire il loro calore e amore ai propri idoli, come dimostra la foto pubblicata su Twitter