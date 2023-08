Girona-Lazio, le formazioni ufficiali della sfida amichevole

Girona-Lazio, la formazione di Sarri sfida gli spagnoli del Girona per l’amichevole che può dire molto in vista di Lecce: le scelte ufficiali

Archiviata la sconfitta contro l’Aston Villa, la Lazio di Sarri oggi sfida il Girona per uno degli ultimi match amichevoli in cui Sarri spera di avere altre risposte importanti, in vista di Lecce ma anche della stagione che verrà.

A seguire le scelte del comandante, pubblicate su Twitter dal club biancoceleste

CLICCA QUI PER VEDERE IL TWEET