Martusciello a LSC: «Risultato eccezionale, vi dico dove dobbiamo migliorare»

Giovanni Martusciello, vice di Maurizio Sarri, ha commentato la vittoria della Lazio sull’Empoli e il secondo posto in classifica

Ai microfoni di Lazio Style Channel, Giovanni Martusciello ha parlato così dopo Lazio-Empoli:

«Effettivamente non era semplice stimolare questo gruppo che la settimana scorsa aveva conseguito un piazzamento straordinario. Abbiamo toccate le corde giuste per cullare questo piccolo sogno del secondo posto sia per la proprietà sia per i giocatori che hanno dimostrato ulteriore attaccamento ai colori biancocelesti. Dopo 24 mesi dall’inizio del nostro lavoro siamo riusciti ad ottenere un risultato davvero straordinario. Ad un certo punto abbiamo visto che il gruppo stava crescendo e stava accettando le idee del mister. Non era semplice visto che molti venivano da 5 anni in cui giocavano in tutt’altro modo. Dove si può fare meglio? Bisogna migliorare quando si va a giocare in piazze come Lecce o comunque di cui siamo più forti. Contro le grandi ci può stare la sconfitta visto che sono più attrezzate».