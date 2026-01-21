Giovane nel mirino della Lazio! Belahyane può sbloccare la situazione

Giovane è uno dei nomi più caldi per il calciomercato in entrata della Lazio: nei prossimi giorni potrebbe essere definito il colpo con l’Hellas Verona

Il calciomercato della Lazio entra in una fase delicata e strategica. In casa biancoceleste, infatti, le prossime mosse dipenderanno in larga parte dalle uscite, con Claudio Lotito deciso a definire alcune operazioni prima di completare il quadro degli acquisti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente della Lazio avrebbe individuato in Reda Belahyane il possibile sacrificio per sbloccare il terzo innesto della sessione invernale. Il centrocampista marocchino, arrivato con buone aspettative, non ha ancora trovato continuità nello scacchiere biancoceleste.

Calciomercato Lazio, Belahyane sul mercato: valutazione fissata

Lotito avrebbe fissato il prezzo di Belahyane attorno ai 10 milioni di euro. Una cifra ritenuta coerente con l’investimento fatto e con il potenziale del centrocampista, che continua ad avere mercato soprattutto in Serie A.

La priorità della Lazio è chiara: cedere prima di acquistare. Il club biancoceleste, infatti, non intende forzare la mano sul piano economico e vuole mantenere l’equilibrio dei conti, aspetto centrale nella strategia del presidente. Solo dopo una cessione considerata adeguata, la Lazio potrà affondare il colpo per il terzo rinforzo richiesto dallo staff tecnico.

Giovane Lazio, asse con il Verona

In questo scenario prende quota una possibile operazione con l’Hellas Verona. Continuano infatti i rumors su Giovane, profilo seguito con attenzione dalla Lazio per rinforzare il reparto offensivo. L’ipotesi più suggestiva riguarda una trattativa incrociata che potrebbe includere proprio Belahyane, pronto a tornare in gialloblù.

Per il Verona, il centrocampista rappresenterebbe un profilo già conosciuto e funzionale al progetto tecnico, mentre la Lazio potrebbe ottenere un calciatore ritenuto più adatto alle esigenze immediate della rosa. Al momento, però, non sono arrivate conferme ufficiali dalle parti coinvolte.

Giovane Lazio, attesa e valutazioni: la situazione attuale

La sensazione è che i prossimi giorni possano essere decisivi. La Lazio osserva il mercato, ascolta le proposte e valuta la formula migliore per chiudere l’operazione senza forzature. L’eventuale uscita di Belahyane rappresenterebbe un passaggio chiave per sbloccare definitivamente il mercato in entrata e regalare a Maurizio Sarri un ulteriore tassello per affrontare la seconda parte di stagione.

Tutto resta in evoluzione, ma la linea di Lotito appare tracciata: prima vendere, poi completare il mercato. Una strategia prudente, ma coerente con la gestione recente del club.

LEGGI ANHE: Romagnoli Al Sadd, si va verso la chiusura! I dettagli dell’operazione