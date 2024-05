Giordano sulla Lazio: «La squadra ha avuto troppi cali, perchè è mancato principalmente QUESTO»

Giordano, l’ex biancoceleste rilascia alcune dichiarazioni esprimendo il suo parere sulla formazione di Tudor

Intervenuto come di consueto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano analizza la situazione della Lazio alla luce del pari di ieri contro l’Inter esprimendosi con queste dichiarazioni

TROPPI CALI – L’attenzione viene a scemare nel finale, la Lazio ha perso 6 punti per questi cali recentemente. Vale anche per altre squadre come Atalanta e Napoli. La classifica rende onore al campo, a ciò che realmente è stato fatto durante alla stagione indipendentemente dal valore delle varie squadre. Quest’anno con queste prestazioni la Lazio si trova in una posizione di classifica non buona. La mancata fame e la disattenzione sono tutte costanti che hanno determinato la classifica attuale

Manca una caratteristica che appartiene ai campioni: il “veleno” che la Lazio in questa stagione sembra non aver mai avuto. La cattiveria agonistica può essere trasmessa, è una componente allenabile. La Lazio pur cambiando allenatore non è cambiata in questo senso. Gli errori visti a Monza e San Siro sono errori che vengono da lontano. Il ruolo più adeguato per Kamada è quello di che abbiamo visto ieri, un trequartista mobile, rapido, alla Bellingham, che va a ricoprire più posizioni