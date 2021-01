Giordano sicuro: «Atalanta-Lazio? I bergamaschi sono favoriti»

Bruno Giordano ha parlato di Atalanta-Lazio, match valido per i quarti di Coppa Italia: le sue parole

«Facciamo ancora fatica a pensare alla Dea come ad una big, ma lo è, soprattutto vedendo quanto le altre la rispettino. E’ una realtà, anche a livello europeo. Vedendo i numeri, ha più chance l’Atalanta rispetto alla Lazio, soprattutto in campionato. Ma tutto è possibile, ma solo per un posto in Champions e non per lo Scudetto».