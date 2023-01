Giordano: «Senza Immobile la Lazio gioca meglio? Non sono d’accordo»

Giordano, l’ex attaccante della Lazio analizza la situazione dei biancocelesti replicando alle parole di Cassano su Immobile

Ai microfoni di Radiosei a pochi giorni dalla partita contro la Fiorentina, ha parlato Bruno Giordano il quale replica alle parole di Cassano su Immobile e non solo:

ATTACCO – «Adesso sento dire che senza Immobile la Lazio gioca meglio. Non mi piace quando si ha la memoria corta. Con Immobile in campo, tutti sanno che prima o poi il gol arriva. Ne consegue un minor coinvolgimento degli altri che con Anderson si infilano spesso negli spazi.»

«Un modo di giocare diverso. Con Immobile puoi vincere anche facendo la gara sporca, senza devi passare dal gioco. Immagino che la Fiorentina possa giocare più abbonata, provando a dare meno spazi»

PAROLE – «Si riparte dal grande segnale con il Milan, la Lazio non si è fatta sfuggire la grande occasione per tornare in alto in classifica e per primeggiare negli scontri diretti. E’ stata una vittoria di tattica e tecnica, ma soprattutto di atteggiamento e capacità di vincere i duelli individuali. Bella serata da archiviare, sperando di replicare con la Fiorentina»