Giordano: «Milinkovic via? Se fossi Sarri farei il nome di Pasalic»

Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radiosei della possibile partenza di Milinkovic-Savic in estate. Le sue dichiarazioni.

«Milinkovic – per essere ai livelli dei top europei – avrebbe bisogno di fare uno step in più. Parlo di dinamismo perché lui ha corsa, certo, ma per stare a certi livelli conta molto l’intensità. Credo che il campionato più adatto a lui sia La Liga spagnola. E non perché si corre di meno, ma essendo un calcio molto tecnico, potrebbe trovarsi più a suo agio. In Italia invece lo vedrei alla Juventus piuttosto che all’Inter. Altra cosa importante su Sergej: raramente si infortuna, è un giocatore sempre a disposizione del tecnico e gioca praticamente tutte le partite. Milinkovic è quasi unico per l’abilità d inserirsi ed essere un fattore offensivo. Segna tanto, lavora per i compagni. Una squadra che va a prendere Milinkovic sa che può utilizzarlo anche come punta, all’occorrenza. Se fossi Sarri, nel momento in cui dovesse partire, farei il nome di Pasalic. Per caratteristiche si avvicina molto al serbo. Nasce mezzala, ma può darti tanto a livello offensivo. Ci potrebbe stare benissimo nella Lazio, mi piacerebbe vederlo. Ovviamente la Lazio dovrà prendere un regista adatto».